Путин: развитая армия создает условия для мирного развития страны

Глава государства отметил, что в последние годы Вооруженные силы приобрели новую динамику развития, которая необходима России.

Об этом Владимир Путин заявил на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

«Когда армия, флот, Вооруженные силы, военная составляющая государства являются самодостаточными и сильными, развитыми, то тогда создаются условия для мирного, поступательного развития страны, для выстраивания стабильных отношений на международной арене. И кажется, что так всегда и было, что это нормально. Но стоит ослабнуть Вооруженным силам, появляются такие проблемы, о которых мы никогда не задумывались», — сказал президент.

Он пояснил, что ВС РФ эффективно осваивают уникальную новую технику и проявляют воинское мастерство.

«Нынешнее поколение защитников Отечества преданно служит Родине и своему народу. Наши солдаты и офицеры достойно выполняют воинский долг, несут трудную службу. Именно эта повседневная напряженная работа обеспечила качественное развитие Вооруженных сил России, позволила эффективно освоить ту современную, уникальную технику, которая поступает в войска, отточить воинское мастерство, профессионализм, слаженность во время учений и внезапных проверок», — сказал Путин.

По его словам, свою готовность решать сложнейшие задачи российские военнослужащие продемонстрировали и в Сирии, сообщает ТАСС.

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