Путин: Россия и США способны сотрудничать в урегулировании ситуации в Сирии

Об этом российский президент заявил 16 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.
Путин отметил, что США и Россия должны взять на себя ответственность по преодолению гуманитарного кризиса.
«Россия и Соединенные Штаты, безусловно, могут взять на себя лидерство в этом вопросе и организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса, помочь возвращению беженцев к своим родным очагам», — цитирует Путина «Российская газета».
Трамп, в свою очередь, отметил, что сотрудничество России и США может спасти сотни тысяч жизней граждан Сирии.
«Кризис в Сирии является сложным. Сотрудничество между нашими двумя странами может спасти сотни тысяч жизней. Вооруженные силы США и РФ ладят в Сирии. Они ладят, возможно, даже лучше, чем наши политические лидеры в течение долгих лет», — цитирует Трампа ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Трамп заявил, что встреча с Путиным стала переломным моментом в отношениях стран.
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