Работающим пенсионерам вернут часть уплаченных налогов

Депутаты и сенаторы настаивают на введении социального налогового вычета

Депутаты и сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин и Елена Афанасьева предложили ввести налоговый возврат для работающих пенсионеров. Как ожидается, соответствующий законопроект они внесут в Госдуму 4 августа. Об этом сообщил в Telegram-канале глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

В пояснительной записке к документу, в частности, отмечается, что необходимо внести некоторые изменения во вторую часть Налогового кодекса России. Так, законодатели предлагают установить социальный налоговый возврат в размере половины от уплаченного в течение года налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но не более 25 тысяч рублей.

Работающие пенсионеры смогут претендовать на налоговый вычет

По замыслу, работающий пенсионер будет подавать заявление по окончание налогового периода и получать возврат в безналичной форме на банковский счет. Авторы законодательных изменений указывают: индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии была отменена, а это негативно сказывается на финансовом положении россиян.

Один из авторов законопроекта Борис Пайкин в разговоре с ТАСС уточнил, что на сегодняшний в России работает каждый пятый пенсионер или около девяти миллионов человек.

При этом он напомнил, что средний размер российской пенсии по старости сегодня составляет 18 тысяч рублей, что, по словам народного избранника, «недостаточно для комфортной жизни».

Экономист Денис Ефремов пояснил «Блокноту», что речь идет о вполне адекватной мере: «Во-первых, надо приветствовать то, что пожилые граждане работают. Во-вторых, их права не стоит ущемлять, а напротив, эту социальную группу стоит поддерживать. Законопроект представляется разумным и отвечающим нынешним реалиям».

Депутаты намерены поддержать работающих пенсионеров

Согласно исследованию, проведенному крупнейшей российской интернет компании по подбору персонала HeadHunter, средняя ожидаемая зарплата у российских пенсионеров – 41,7 тыс. рублей. Об этом ранее сообщило РИА «Новости» со ссылкой на hh.ru.

Самые высокие ожидания по зарплате у пенсионеров из Камчатского края — 80 тыс. рублей, Сахалинской области — 75 тыс. рублей и Ямало-Ненецкого АО — 70 тыс. рублей. При этом финансовые ожидания зависят и от специальности соискателя. Так, на самую высокую зарплату претендуют пенсионеры, которые ищут работу в сфере добычи сырья – 99 200 рублей, а также рассчитывающие на должность в высшем менеджменте – 93 300. Наиболее скромные запросы – у пенсионеров из сферы безопасности (25 500 рублей) и рабочего персонала (29 000).

С 2016 года, когда российские власти приняли решение отменить индексацию пенсий для работающих россиян, эта категория пенсионеров потеряла более 1 трлн рублей за эти годы. Об этом ранее сообщил экономист Игорь Николаев.

Ранее правительство РФ не поддержало законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам. В кабинете министров объяснили причину отказа тем, что такая индексация потребует дополнительных расходов. Но в финансово-экономическом обосновании к законопроекту депутаты не уточнили, из каких источников будут покрываться повышенные пенсии.