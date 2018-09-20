Росавтодор ищет подрядчика для реконструкции подъезда к Крымскому мосту

Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» объявило конкурс для поиска подрядчика, который займется реконструкцией дороги Новороссийск — Керчь.
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект реконструкции. Начальная стоимость контракта — 8,4 млрд рублей. Работы полностью будут финансироваться за счет федерального бюджета в 2018-2021 годах.
На эти средства подрядчик должен построить и реконструировать участки автомобильной дороги М-25 Новороссийск — Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань, трассу А-290 Новороссийск —Керчь в районе обхода Анапы. Предполагается, что работы пройдут в два этапа и завершатся в декабре 2021 года.
Всего будет реконструировано 24,18 км дороги. Расчетная скорость движения на этом участке составит 120 км/ч. Обустроят остановки общественного транспорта и тротуары, установят девять комплектных блочных трансформаторных подстанций, сообщает ТАСС.
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