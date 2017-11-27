Росгвардия закупит к Новому году 20 подарочных казачьих шашек

27 ноября в 16:58

На закупку выделено 900 тыс. рублей.

Согласно извещениям, размещенным на сайте госзакупок Центральной войсковой комендатурой по материально-техническому обеспечению Росгвардии, ведомство планирует приобрести 20 казачьих шашек с позолотой в подарочных коробках.

Оружие должно иметь клинок длиной около 77 см, на ножнах будет нанесена надпись «От директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации». Рукоять шашки будет изготовлена из колхидского ореха, растущего в западном Закавказье. Тыльник и гарду украсят символикой Росгвардии в обрамлении растительного орнамента. На тыльнике должно быть отверстие под темляк из натуральной кожи.

Ножны должны быть изготовлены из дерева, обтянуты мягкой кожей хромового дубления. Наконечник, портупейное кольцо и устье ножен — из латуни и также украшены символикой ведомства. Все комплектующие ножны должны быть покрыты никелем и золотом 999 пробы.

Помимо этого, будет приобретено 70 ножей и 20 кортиков, на это выделено более 1 млн рублей. Ведомство также приобретет три экземпляра каминных часов по 80 тыс. рублей каждый, десять охотничьих наборов в виде фляжки и трех стопок общей стоимостью 220 тыс. рублей и 20 позолоченных блюд на общую сумму 280 тыс. рублей.

Все это должно быть поставлено в декабре, сообщает «Интерфакс».

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