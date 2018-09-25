Роскачество выявило подмену продуктов в рыбных консервах

Ведомство во время исследования обнаружило нарушения в рыбных консервах, в том числе подмену дорогой рыбы более дешевой, а также неприятный вкус и запах у некоторых продуктов.

Об этом говорится в сообщении организации. Для исследования закупили консервы из лососевых рыб торговых марок, занимающих значительную долю рынка, их выбрали на основе аналитических данных продаж, а также по результатам обращений потребителей на портале Роскачества. Консервы были произведены в России — в Сахалинской, Московской, Псковской и Рязанской областях, в Москве, Камчатском и Приморском крае.

Продукцию оценивали по 38 показателям качества и безопасности. В результате выяснилось, что консервы четырех торговых марок неприятны на вкус и запах, еще одни консервы обладают неприятным вкусом. Исследования также показали, что у мяса консервов двух торговых марок мягкая консистенция, у продукции еще одной марки горбуша была неупорядоченно уложена, а у 12 консервов рыбу не полностью очистили от чешуи. В некоторых случаях производитель, чтобы сэкономить, заменял дорогую рыбу на более дешевую, помещая горбушу в банки вместо нерки и кижуча.

Следующим этапом исследования стала проверка количества рыбы и бульона в консервах. Согласно обязательным требованиям, в одной банке должно быть не менее 50% рыбы от общей массы, чему соответствуют все проверенные консервы. Проверка также показала, что все проверенные консервы безопасны. Специалисты Роскачества изучили продукцию на наличие токсических элементов (свинца, кадмия, ртути, мышьяка), пестицидов гексахлорциклогексана (ГХЦГ) и его изомеров, ДДТ и его метаболитов — никаких соединений, которые бы представляли опасность для человека, не было обнаружено.

Как отметили в организации, содержание веществ, демонстрирующих, насколько экологически чисто место вылова рыбы, и гистамина, характеризующего свежесть продукта, во всех консервах находится в пределах допустимых значений. Не обнаружили эксперты Роскачества в консервах и клостридий, в том числе возбудителей ботулизма, плесневых грибов и дрожжей, что свидетельствует о производстве всех консервов с соблюдением технологических режимов и стерильности. В ходе проверки специалисты обнаружили неживые личинки в образцах десяти торговых марок, однако это не является нарушением, сообщает ТАСС.

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