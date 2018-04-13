Российских саперов вооружат «роботами-смертниками»

Сейчас идет разработка новой роботизированной минной системы.

Система из мины ТМ-83 на шасси роботизированной вездеходной платформы — инициативная разработка Министерства обороны РФ.

Этот комплекс включен в перечень перспективного вооружения инженерных войск. Сейчас разрабатывается концепция применения новой системы. После этого «роботов-смертников» передадут на испытания в войска.

Новая минная система должна самостоятельно находить и уничтожать бронетехнику противника. Для этого противобортовую мину ТМ-83 установят на специальную роботизированную платформу. Такой комплекс сможет взорвать ТМ-83 рядом с танками противника либо скрытно разместить ее на пути движения бронетехники.

На первом этапе такая техника будет управляться оператором. Затем планируется создать более автоматизированные системы на основе искусственного интеллекта. При этом они смогут в режиме реального времени передавать информацию о местонахождении и численности противника. РМС будет самостоятельно приводить себя в боевое положение и определять лучший момент для срабатывания. Минобороны РФ получит крупные партии робототехнических систем в ближайшее время, сообщают «Известия».

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