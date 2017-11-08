Россия и Бруней подписали соглашение о взаимной отмене виз

Свои подписи в документе поставили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и второй министр иностранных дел и торговли Брунея Лим Джок Сенг.

Церемония подписания состоялась на полях министерской встречи АТЭС во вьетнамском Дананге. Соглашение предполагает взаимную отмену визовых формальностей при взаимных поездках для владельцев обычных паспортов.

«Подписание соглашения — положительное событие, которое позволит укреплять деловые и гуманитарные контакты между нашими странами», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ приветствовал коллегу из Брунея и отметил насыщенность контактов между странами как на уровне министров, так и по парламентской линии, сообщает ТАСС.

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