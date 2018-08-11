Россия подготовит ответные меры на новые санкции США

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе визита в Сербию.

«Дело не в России, дело в том, что, возможно, США просто понимают, что теряют ресурсы дальнейшего развития, те самые ресурсы, которых им хватало для выхода из регулярных кризисов, которые действительно переживает мир. Этих ресурсов больше нет, и нужны все новые и новые, нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая, которую мы все и наблюдаем», — отметила директор департамента информации и печати российского МИД России Мария Захарова, напомнив, что Вашингтон в последнее время проводит жесткую санкционную политику в отношении Китая, Ирана и даже своего партнера Евросоюза.

Представитель ведомства также подтвердила, что Москва готовит ответ на новые ограничительные меры Вашингтона.

«Сейчас эти ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально. Мы об этом сказали открыто и публично», — цитирует Марию Захарову РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдепартамент США 8 августа распространил сообщение о намерении ввести санкции в отношении Российской Федерации. Ограничения связаны с делом Скрипалей и вступят в силу 22 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 10 августа заявил о том, что будущие санкции — это объявление экономической войны России. Президент России Владимир Путин назвал новые санкции США нелегитимными.

Курс доллара 10 августа впервые с августа 2016 года поднялся выше 67 рублей. Рост американской валюты происходит на фоне информации о расширении санкций в отношении России со стороны США. Стоимость акций «Магнита» упала после сообщений о новых санкциях США.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта пострадалив результате воздействия неизвестного вещества в британском городе Солсбери. Как сообщила британская сторона, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта заявила, что из страны вышлют 23 российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. МИД РФ назвал заявление Мэй беспрецедентно грубой провокацией. В ответ на действия Лондона Москва выслала 23 британских дипломатов. После этого более 14 стран выслали около 100 российских дипломатов. В мае Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери.

Сергей Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении Генштаба ВС. До 2003 года работал в управлении делами МИД России. В декабре 2004 года был арестован ФСБ РФ по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой. Согласно данным следствия, был завербован во время прохождения военной службы в Вооруженных силах России в 1995 году. В годы службы и после увольнения он передавал английской разведке сведения, составляющие государственную тайну РФ. За это он получил от английской разведки, согласно следствию, более 100 тыс. долларов. Сергей Скрипаль признал себя виновным и согласился на сотрудничество, после чего в 2006 году был приговорен Московским окружным военным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строго режима, а также лишен всех званий и наград. В 2010 году был помилован указом президента РФ Дмитрия Медведева. После освобождения Сергей Скрипаль получил убежище в Соединенном Королевстве.

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