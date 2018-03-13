Россияне до 17 марта смогут изменить пункт голосования на выборах президента

С 13 марта до 14:00 17 марта можно подать заявление о голосовании на выборах не по месту прописки. Теперь сделать это можно только лично через свою участковую избирательную комиссию.
Для этого нужно написать специальное заявление для открепления. Его пометят защитной маркой и укажут на бланке новый номер участка. С этим талоном и паспортом можно будет попасть на выборы в другом городе.
По данным Центризбиркома, в России напечатают около 3 млн таких спецмарок.
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