Россияне начали покупать более дорогие новогодние елки

Согласно данным исследования оператора «Платформа ОФД», средняя стоимость искусственных елей за первые две недели активных продаж составила 2,4 тыс. рублей.

В прошлом году елки покупали в среднем за 2,2 тыс. рублей, экономя на их качестве и высоте. По словам экспертов, в этот раз благодаря росту реальных зарплат россияне могут позволить себе больше. Средние параметры самой популярной у покупателей модели искусственной елки: классический дизайн, раскидистые ветки, высота 140–160 см.

Наибольшее количество новогодних деревьев за последние две недели приобрели в Ростовской, Астраханской областях, Краснодарском крае, а также в Москве и Московской области.

Торговые сети отмечают, что в 2017 году спрос на новогодние товары необычайно ранний и активный, пишут «Известия».

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