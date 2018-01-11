Росстат сообщил о незначительном росте цен во время новогодних праздников

В России инфляция с 1 по 9 января составила 0,2%.

По данным Росстата, в прошлом году за аналогичный период отмечалась инфляция в 0,3%. Больше всего во время новогодних праздников подорожали свежие огурцы. Цены на них повысились на 3,7%. Почти на 3% выросла стоимость картофеля, моркови, свежих помидоров, капусты. Яблоки подорожали на 0,7%, молочные продукты — на 0,1%.

Цены на хлеб, говядину, колбасы, питьевое молоко, подсолнечное масло не изменились. Стоимость свинины снизились на 0,1%, пишет «Российская газета».

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