Рост инвестиций в экономику Лабинского района с начала года составил 17%

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с жителями муниципалитета перспективы развития территории.

Во встрече приняли участие вице-губернаторы, представители краевых ведомств, глава района Игорь Чагаев.

Глава региона отметил, что Лабинский район показывает хорошие результаты в экономическом развитии. Динамика поступлений в бюджет выше средне краевого уровня, прибыль предприятий за шесть месяцев текущего года увеличилась на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

«Темп роста инвестиций — почти 17% к уровню прошлого года. Сегодня в районе реализуются четыре крупных инвестпроекта стоимостью 745 млн рублей, в результате появятся 105 новых рабочих мест. Эти показатели говорят о грамотной работе местной власти, Лабинский район набрал хороший темп развития», — подчеркнул губернатор.

С начала года рост налоговых поступлений от предприятий курортной сферы в районе составил 40%.

Положительную динамику отмечают и в сельском хозяйстве. Как отметил вице-губернатор Андрей Коробка, Лабинский район стал лидером по урожаю зерновых и зернобобовых южно-предгорной зоны, выросло поголовье КРС, свиней, птицы. Еще одной точкой роста, по его словам, может стать садоводство. В муниципалитете для этого достаточно подходящих земель, которые в настоящий момент не используют.

Кроме того, в районе ведут работу по развитию и поддержке предпринимательства. За первое полугодие 2018 года объем кредитования МСП вырос в 1,3 раза и составил больше 100 млн рублей.

При этом в муниципалитете остается ряд нерешенных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Жители жалуются на перебои с водоснабжением и отсутствие газа. Не газифицированными остаются 29 населенных пунктов из 41. В районе есть примеры, когда центральный газопровод подведен к населенному пункту, но люди с февраля ждут подключения.

Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко подчеркнул, что край готов оказать району максимальную поддержку в решении этих проблем.

«Здесь должна быть совместная работа, подключение разводящих сетей — это уже ваша задача. Средства на новый газопровод предусмотрены в региональном бюджете. В целом району нужно активнее участвовать в краевых программах, как, например, по ремонту дорог. В этом году на эти цели выделено 350 млн рублей», — цитирует Алексеенко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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