Роструд завершил расследование падения автобуса в море в Темрюкском районе

В ведомстве 20 сентября рассказали о результатах расследования.

«В ходе расследования установлено, что среди причин трагедии — нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, допуск индивидуальным предпринимателем к управлению автобусом лица, не прошедшего инструктажи, стажировку, обучение по охране труда и проверку знаний охраны труда, а также не прошедшего предварительный медосмотр и предрейсовый осмотр», — сообщили в пресс-службе Роструда.

Кроме того, были выявлены недостатки в работе технических служб ООО «Интерстрой», а именно отсутствие контроля за фактическим наличием автотранспорта, предоставляемого в компанию от подрядных организаций по поданным заявкам.

«По результатам расследования сформированы пакеты документов и переданы в прокуратуру по месту происшествия и в другие органы и организации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, а также в Фонд социального страхования Российской Федерации для осуществления полагающихся выплат», — сообщает ведомство.

Фонд социального страхования уже выплатил по 1 млн рублей 12 семьям погибших, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса морпорта Тамань погибли рабочие. Автобус ехал с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз». Жертвами аварии стали 19 человек.

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать материальную помощь семьям погибших кубанских рабочих.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. Суд на два месяца арестовал водителя автобуса и индивидуального предпринимателя.

Вернуться на ленту

Источник