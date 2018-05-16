Ростуризм разработал систему «Электронная путевка»

Об этом заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

По его словам, часть туристского бизнеса находится в «серой» и «черной» зонах. Некоторые туристические компании осуществляют незаконные операции по выводу денег за границу.

Глава Ростуризма отметил, что разработанная ведомством «Электронная путевка» позволит получать данные о количестве, составе и стоимости реализованных туров, повысить прозрачность рынка туристских услуг и станет инструментом пресечения незаконных финансовых операций в сфере туризма.

«Она будет способствовать повышению уровня безопасности россиян, путешествующих за рубежом. Точная информация о количестве наших граждан, отдыхающих в других странах, сроках их пребывания, датах вылета и отелях, в которых они размещены, очень важна для оказания помощи туристам в нештатных ситуациях», — заявил Олег Сафонов.

В связи с этим глава ведомства считает необходимым закрепить законодательно использование системы «Электронная путевка» участниками рынка, сообщает телеканал «360».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник