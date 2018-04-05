РЖД выделили средства для строительства ж/д обхода Краснодара

Правительство РФ увеличило уставной капитал компании на 25,9 млрд рублей.

«Уставный капитал ОАО «РЖД» увеличен на 25,9 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования, в том числе на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла, на комплексную реконструкцию участка имени М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань, комплексное развитие участка Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги», — говорится в пояснительной записке к документу.

Средства на указанные цели предусмотрены в федеральном бюджете.

Историю попыток вынести железную дорогу из Краснодара читайте в нашем материале «Железка преткновения».

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