С начала года вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне снизился на 27%

По данным на 14 июня, объем добычи рыбы там составил 36 тыс. т, что на 9,8 тыс. т меньше уровня прошлого года.

В Росрыболовстве рассказали, что снижение связано с уменьшением добычи хамсы на 5,8 тыс. т — до 21,7 тыс. т, тюльки на 1,9 тыс. т — до 3,2 тыс. т.

В целом, по данным отраслевой системы мониторинга, к 14 июня общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 2,14 млн т, что на 4,6 тыс. т или на 0,2% больше уровня прошлого года.

Лидером по добыче стал Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, где выловили 1,43 млн т, сообщает «РБК-Краснодар».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник