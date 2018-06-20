Шойгу: системы вооружения в Крыму не оставляют шанса потенциальному противнику

20 июня в 18:21

Об этом министр обороны заявил на заседании коллегии министерства в Севастополе.

«На полуострове создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка. Ее современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию», — сказал Сергей Шойгу.

Проведение заседания коллегии Минобороны в Крыму глава ведомства объяснил тем, что для России этот регион всегда имел огромное значение. Шойгу отметил, что на протяжении почти 2,5 веков здесь не раз решалась судьба родины.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о росте военной угрозы после завершения строительства автодорожной части моста в Крым, сообщает РБК.

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