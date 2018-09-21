Систему обратной связи с населением в Анапе признали лучшей в России

Второе место в номинации конкурса «Лучшие муниципальные практики» занял Новороссийск.

Калуга стала третьей в этой номинации.

О результатах сообщил президент ассоциации «Единое общероссийское объединение муниципальных образований», первый зампредседателя федеральной конкурсной комиссии Виктор Кидяев.

По словам Кидяева, в Новороссийске выстроена одна из самых развитых в стране систем обратной связи и привлечения жителей в систему местного самоуправления. В эту систему вовлечено больше 1,7 тыс. активистов, которые в 2017 году организовали проведение более 2,5 тыс. собраний жителей.

В этом году на конкурс по всем номинациям поступило 525 заявок. Председатель федеральной конкурсной комиссии, вице-премьер Виталий Мутко отметил, что практики муниципалитетов-победителей должны быть распространены на всю страну.

«При этом задача сегодняшнего дня — спуститься до муниципалитетов, подготовить вместе с ними планы, сформулировать задачи. По любой теме, будь то демография, увеличение продолжительности жизни, сокращение бедности, городская среда или строительство жилья, мы должны понимать очень четко, что будет происходить на территории каждого населенного пункта», — сказал Мутко.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. В этом году призовой фонд конкурса составляет 40 млн рублей, сообщает ТАСС.

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