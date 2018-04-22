СК завел дело по факту гибели матери и троих детей при пожаре в Геленджике

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства пожара, который произошел 22 апреля.

По результатам проверки возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24» , сообщение о возгорании в доме на улице Геолог поступило в МЧС 22 апреля в 4:27. В 05:02 пожарные ликвидировали открытое горения. Погибли женщина и трое детей.

Дом загорелся в районе печи. Стали известны подробности пожара.

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