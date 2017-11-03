СМИ: Путин в Сочи встретится с президентом Чехии

Милош Земан посетит Россию с рабочим визитом с 20 по 24 ноября.

По данным СМИ, глава Чехии 21 ноября в Сочи встретится с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день в Москве запланированы переговоры с Дмитрием Медведевым.

Отмечается, что визит пройдет по приглашению Путина. С участием Земана пройдет форум российских и чешских предпринимателей.

Последний раз президент Чехии посещал Россию в 2015 году. Он принимал участие в праздновании 70-летия Победы в Москве, пишет «Газета.ру».

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