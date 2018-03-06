Сочи возглавил рейтинг самых популярных зимних направлений

Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции 6 марта.
По словам Ломидзе, в список также вошли Таиланд, Индия, ОАЭ, Вьетнам, Турция, Чехия, Австрия, а также остров Хайнань в Китае.
Она добавила, что высокий прирост спроса из горнолыжных направлений в этом сезоне демонстрирует Италия, из пляжных — китайский остров Хайнань, сообщает пресс-служба АТОР.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в список самых дорогих туров 2017 года попала путевка в Сочи за 900 тыс. рублей. Сочи вошел в тройку самых популярных туристических городов России.
Красная Поляна возглавила рейтинг курортов для отдыха на 8 Марта.
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