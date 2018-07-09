Спасатели седьмые сутки ищут пропавшего в районе горы Фишт 13-летнего мальчика

На месте проведения работ, выше кордона Бабук-Аул, развернули базовый лагерь спасателей. На поляне Стадника установили ретранслятор радиосвязи.

При помощи специального альпинистского снаряжения обследуют каньоны рек Бушуйка, Буший, ручья Беюк, а также труднодоступные участки местности. В 12:00 9 июля с базы ЮРПСО МЧС выехали спасатели для замены работающей поисковой группы. На текущий момент от МЧС задействовано более 40 человек, в том числе кинологические расчеты. Также в операции принимают участие волонтеры, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС.

Спасатели продолжают обследовать горно-лесную местность, район поиска расширяется.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о пропаже мальчика поступила спасателям 3 июля в 20:46. Туристы обнаружили, что ребенок потерялся, около 19:30. Утром 5 июля к операции присоединилась еще одна группа МЧС.

По факту пропажи школьника краевое управление Следственного комитета проводит проверку.

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