Специально для Кубани вывели новые сорта овощей и фруктов

«Сиреневый туман», «Красавчик», «Ред Скарлетт» — это не названия фильмов или песен, а сорта сельхозкультур. Специалисты компании «СеДеК» — постоянные участники выставки «ЮГАГРО». На протяжении многих лет они не устают удивлять жителей Кубани своими новыми сортами и гибридами овощных культур.

«Картофель можно выращивать в разных регионах. Он может выдерживать жаркий климат или дожди», — рассказала генеральный директор компании Ирина Дубинина.

«СеДеК» предлагает хозяйствам элитный семенной картофель. Его сорта и сорта других овощей отличаются высокой болезнеустойчивостью, урожайностью и разнообразием. Такого не найдешь ни на одном рынке. Многие виды выведены специально для юга России.

«Сегодня Кубань очень интересуется белокочанной капустой. Мы привезли весь ассортимент: раннюю, среднюю, позднюю. Это те сорта, гибриды, из которых можно создавать круглогодичный, всесезонный конвейер», — пояснил главный агроном компании Анатолий Осихов.

Всего в коллекции компании более 3 тыс. наименований овощных, ягодных и цветочных культур. Предприятие работает и с крупными агрохолдингами, и с владельцами небольших фермерских хозяйств.

«Мы пользуемся семенами этой фирмы постоянно, уже лет десять. И с каждым годом качество все лучше и лучше», — отметила посетитель выставки «ЮГАГРО» Людмила Горлова.

На выставку специалисты компании приезжают также для того, чтобы встретиться с местными фермерами и обговорить, какие сорта овощей аграриям необходимы, чтобы к очередному сельхоз-вернисажу расширить свой ассортимент.

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