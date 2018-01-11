США решили не призвать легитимным проведение Конгресса нацдиалога в Сочи

11 января в 19:48

Вашингтон называет этот конгресс альтернативой женевским переговорам под эгидой ООН.

Об этом заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд во время слушаний в комитете Сената конгресса по иностранным делам.

«Наша позиция в отношении России такова: мы не можем и не будем считать легитимным российский альтернативный процесс, не поддержанный генеральным секретарем ООН», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что список участников Конгресса нацдиалога включает около 1,7 тыс. имен, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи пройдет 29-30 января 2018 года.

Официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын 5 ноября заявил, что конгресс будет перенесен, а курдская партия «Демократический союз» не будет в нем участвовать. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи никто не откладывал, так как дату официально не объявляли. Комитет по переговорам сирийской оппозиции отказался от участия в конгрессе.

На трехстороннем саммите 22 ноября лидеры РФ, Турции и Ирана — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани — поддержали инициативу о проведении Конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

Вернуться на ленту

Источник