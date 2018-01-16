Стала известна деловая программа инвестфорума в Сочи

Оргкомитет Российского инвестиционного форума опубликовал расширенную программу мероприятия.
Обсуждения на форуме сосредоточатся на трех тематических направлениях. Сессии по направлению «Новая региональная политика: совершенствуя управление» будут посвящены вопросам дальнейшего развития системы государственного управления. Участники обсудят возможные изменения региональной политики с приходом нового поколения управленцев-технократов, а также какие кадры необходимы регионам для оптимального решения задач экономического развития.
В тематическом блоке «Бизнес в регионах. Придать новый импульс» пройдут дискуссии по теме стимулирования регионального предпринимательства.
В блок «Улучшая качество жизни» включат темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов.
В рамках форума состоится церемония вручения наград «Премии развития — 2017» и вручение премии по итогам Всероссийского конкурса программ социального развития регионов.
Будет работать лаборатория НКО — площадка, где благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ.
Подробности о программе форума можно посмотреть на сайте организаторов.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Российский инвестиционный форум проведут в Сочи с 15 по 16 февраля. Кубань представит на нем проекты по виноделию и переработке мусора. Стенд Краснодарского края на инвестфоруме сделают в футуристическом стиле.
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