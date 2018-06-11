Стали известны подробности пожара на автомойке в Краснодаре

По данным МЧС, возгорание произошло в микрорайоне Пашковском 11 июня около 11:25.

Информация о возгорании автомойки на улице Кирова поступила на пульт диспетчера в 10:25. Пожарные подразделения прибыли на место в 10:35. В 10:59 пожар локализовали на площади 450 кв. м. В 11:09 ликвидировали открытое горение. Пожар потушили в 11:47, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет.

В ликвидации пожара задействованы 30 человек и 11 единиц техники.

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