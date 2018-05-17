Стартовал прием заявок на вторую акселерационную программу фонда поддержки соцпроектов

Фонд поддержки социальных проектов объявил о запуске второй акселерационной программы для стартапов в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, экологии, соцзащиты и обслуживания.

Подать заявку на участие в акселераторе можно до 27 мая.

«Проекты должны находиться на стадии реализации: иметь готовый продукт или услугу, которые можно предлагать клиентам, и обладать потенциалом самоокупаемости», — отметила заместитель директора направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив Наталья Кремнева.

Результаты отбора организаторы озвучат 5 июня, сама программа начнется 13 июня. На стартовый интенсив в Москву пригласят около 100 проектных команд. По итогам второго этапа отбора 35 проектов пройдут двухмесячную акселерационную программу. Представить свои разработки потенциальным партнерам и инвесторам лучшие команды смогут 5 сентября.

«Как и в первом акселераторе, который завершился две недели назад, лучшие проекты смогут претендовать на льготное финансирование в размере от 500 тыс. до 10 млн рублей на три года под 6,5 % годовых», — сказала директор ФПСП Евгения Шохина.

Первую акселерационную программу ФПСП запустил в феврале 2018-го. В стартовом интенсиве приняли участие 235 человек из более чем 45 субъектов РФ. Акселератор прошли лидеры 35 проектов из 16 регионов России. В апреле 2018 года свои решения потенциальным инвесторам представили 12 лучших проектных команд. Средний запрашиваемый объем финансирования составил 5 млн рублей.

Как сообщила Наталья Кремнева, всего в 2018 году запланировано проведение трех акселерационных программ.

Акселерационная программа направлена на формирование у лидеров проектов предпринимательских компетенций, ускорение развития и повышение эффективности социальных проектов, «упаковку» проектов для привлечения финансирования, масштабирования и тиражирования.

Идею создания Фонда поддержки социальных проектов предложила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на встрече с президентом России Владимиром Путиным 15 марта 2017 года. На заседании наблюдательного совета АСИ в Петрозаводске 26 июля 2017 года в рамках форума «Карелия: точки роста» глава государства одобрил создание фонда.

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