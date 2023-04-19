Страны, поддерживающие Россию, «заплатят высокую цену»

Даша 19.04.2023 В мире

Страны, поддерживающие Россию, "заплатят высокую цену"

Страны, поддержавшие вторжение России в Украину, «заплатят высокую цену», заявили участники саммита глав МИД «Большой семерки» в Японии

Осудив агрессивные действия Москвы, они пообещали усилить санкции против Российская Федерация. «Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь тяжелые последствия», — говорится в совместном заявлении после встречи, в котором содержится призыв к Северной Корее воздерживаться от дальнейших испытаний ядерного оружия или баллистических ракет.

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