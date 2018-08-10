Строители сформировали почти все опоры железнодорожной части Крымского моста

10 августа в 08:47
Стройка продолжается в круглосуточном режиме без выходных.
Почти за 30 месяцев стройки погружены все сваи, сформированы 300 из 307 железнодорожных опор высотой от 5 м до 35 м, собрано более 110 тыс. т из 160 тыс. т металлоконструкций пролетов. Работа идет по всей трассе — 19 км, на восьми морских и сухопутных участках.
С июля идет устройство верхнего строения пути на готовых участках мостового полотна: формируются две колеи для движения пассажирских и грузовых составов из Кубани в Крым и в обратном направлении, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Крымском мосту в конце июля уложили первые рельсы. На полуостров железнодорожники укладывают «бархатный путь».
Автодорожную часть моста открыли для движения 16 мая. На въезде на мост установлено специальное табло с точным прогнозом развития опасных природных явлений.
С начала запуска Крымского моста количество перевозок на Керченской переправе сократилось в сотни раз.
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Строительство Крымского моста
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