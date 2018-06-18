Трамп поручил начать создание с США космических войск

Президент заявил, что космические войска будут «отдельным, но равнозначным» видом в составе вооруженных сил.

«Мы первые приземлились на Луну. И это значит, что мы всегда будем первыми. Когда я пришел, наши планы по космосу были не так хороши. Все было очень-очень плохо, но сейчас это изменилось, у нас много оптимизма», — сказал Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что в Америке не хотят, чтобы Китай, Россия или другие страны вели их.

«Мы всегда лидировали, и у нас огромное пространство для дальнейших действий», — цитирует американского президента РИА «Новости».

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