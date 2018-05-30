Убийство журналиста Бабченко оказалось инсценировкой

30 мая в 17:49

Аркадий Бабченко 30 мая рассказал о спецоперации.

Служба безопасности Украины предотвратила покушение на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом на брифинге заявил глава ведомства Василий Грицак.

По словам Грицака, СБУ заранее получила информацию о подготовке убийства журналиста и предотвратила его. Глава СБУ обвинил российские спецслужбы в планировании убийства Бабченко.

«Около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в Киеве. Прямо сейчас с ним продолжаются следственные действия, проводится ряд обысков по месту его проживания, а также временного пребывания», — сказал Грицак.

После этого к журналистам вышел сам Бабченко. Он рассказал, что месяц назад ему сообщили о поступившем на него «заказе» и предложили поучаствовать в спецоперации. По его словам, она готовилась два месяца.

Ранее СМИ сообщили, что 29 мая неизвестный несколько раз выстрелил в спину Бабченко на лестничной площадке дома в Киеве. Позже он якобы скончался в машине скорой помощи, сообщает РИА «Новости».

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