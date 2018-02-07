Участие в туристическом форуме в Сочи примут 3,5 тыс. человек

Региональный этап форума пройдет 19—20 февраля.

Форум стартовал 5 февраля в Екатеринбурге. Он проходит в Уфе, Самаре, Казани и Санкт-Петербурге. Между городами участники перемещаются на специальном чартерном рейсе.

В каждом пункте представители российских и зарубежных отелей, туристских офисов, транспортных компаний проводят встречи с турагентствами и представителями индустрии, работающими в российских регионах.

Завершится форум в Сочи. В рамках мероприятия состоятся выставки, презентации туристских продуктов, семинары для агентств, индивидуальные встречи с гостями. Ожидается, что участниками станут более 3,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Екатеринбурге на туристическом форуме презентовали проекты Сочи.

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