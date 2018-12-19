Ученые Кубани получат 14 млн рублей на реализацию инновационных проектов

В Краснодаре подвели итоги конкурса Фонда содействия инновациям «УМНИК-2018». В число лучших проектов вошли работы 28 молодых ученых.

Самыми актуальными эксперты конкурса назвали разработки дермального эквивалента для создания искусственной кожи, многофункциональной программной платформы для автоматизированного решения задач машинного обучения.

Отметили проекты кислородно-водородного топливного элемента для беспилотников и робототехники, инновационного охладителя для жмыха масличных материалов.

Реализовать свои идеи авторы должны в течение двух лет. Каждый инноватор получит по 500 тыс. рублей.

В этом году на конкурс «УМНИК» подали 161 заявку. После очных этапов и экспертизы фонда 82 работы прошли в финал. Всего в Краснодарском крае за время проведения программы поддержали 334 победителя на сумму 139,1 млн рублей.

Со списком отобранных проектов можно ознакомиться на сайте малого и среднего бизнеса Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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