Украинские браконьеры погубили 46 дельфинов в Черном море

Рыбаки задержанного у берегов Крыма украинского рыболовецкого судна нанесли ущерб экологии Черного моря в более чем 440 тыс. рублей.

В крымском погрануправлении ФСБ РФ сообщили, что в ходе проведения мероприятий с задержанным украинским судном предотвращено нанесение крупного ущерба экологии Черного моря. Благодаря своевременно принятым мерам, крымскими пограничниками вытралено свыше 9 тыс. 300 м сетей, спасены 161 камбала-калкан, три акулы-катрана, четыре травяных краба. Все животные возвращены в естественную среду обитания.

Погибли 46 особей дельфинов, 17 камбал и две акулы. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба составила более 440 тыс. рублей.

Украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041», незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России, было задержано 4 мая в Черном море пограничным сторожевым кораблем РФ «Аметист». Судно и экипаж доставлены в Крым. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве. На судно наложен арест.

Задержанное судно не имело разрешения на пересечение украино-российской границы, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Азовском и Черном морях с начала года погибли более 70 дельфинов.

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