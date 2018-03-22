Уровень безработицы на Кубани назвали одним из самых низких в России

Об этом на круглом столе сообщил начальник управления министерства труда и социального развития края Николай Зародов.

Он подчеркнул, что сейчас в регионе ищут работу чуть больше 13 тыс. человек, это значительно меньше, чем в среднем по стране.

«Уровень безработицы на сегодняшний день составляет 0,6. Это один из самых низких показателей в Российской Федерации», — сообщил Николай Зародов.

На круглом столе также говорили о проблеме трудоустройства выпускников. Во многих вузах уже давно практикуют встречи с местными предпринимателями, которые готовы брать молодежь на производственную практику, фактически подготавливая себе будущие кадры.

«Нужно ставить себе какие-то планки уже сейчас, на тех же практиках, которые поводятся во время и после учебы», — отметил студент экономического факультета Алексей Бородин.

Служба занятости Краснодарского края составила список наиболее востребованных на рынке труда специальностей. Сейчас преимущество при поиске работы будут иметь выпускники с рабочими профессиями. Также много вакансий для учителей и медицинских работников. А самая большая конкуренция наблюдается среди юристов, экономистов и менеджеров.

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