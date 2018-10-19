В 2020 году треть россиян получат электронные трудовые книжки

В Минтруде рассчитывают, что поправки в Трудовой кодекс, связанные с введением электронных трудовых книжек, вступят в силу с 1 января 2020 года.
«Предполагается, что с 1 января 2020 года этот новый механизм уже заработает», — сказала заместитель министра труда и социальной защиты России Любовь Ельцова.
По ее словам, сам документ в ближайшее время разместят для общественного обсуждения.
Электронная трудовая книжка будет отличаться от обычной: в ней не будет части сведений, например, о наградах и поощрениях работника, а также о его образовании.
Работать новая система будет на базе уже существующих механизмов, а ее оператором будет Пенсионный фонд, сообщает «Интерфакс».
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