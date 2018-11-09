В Абинске прокуратура отменила тендер на покупку уличного светодиодного экрана за 1,3 млн рублей

Нарушение эффективности использования бюджетных денег выявили во время проверки соблюдения законодательства о контрактной системе.

Во время проверки выяснилось, что администрация Абинского района разместила документы для проведения электронного аукциона на приобретение и установку уличного светодиодного экрана с ценой контракта более 1,3 млн рублей. В качестве источника финансирования заказа были определены средства местного бюджета.

При этом в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ приобретение экрана не отвечало понятию муниципальных нужд и в условиях дефицита бюджета могло привести к его неэффективному использованию, так как в настоящее время существует необходимость решения вопросов социального значения, требующих дополнительных вложений, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту прокуратура района объявила администрации предостережение, по результатам рассмотрения которого закупка отменена.

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