В Абинске прокуратура отменила тендер на покупку уличного светодиодного экрана за 1,3 млн рублей

Нарушение эффективности использования бюджетных денег выявили во время проверки соблюдения законодательства о контрактной системе.
Во время проверки выяснилось, что администрация Абинского района разместила документы для проведения электронного аукциона на приобретение и установку уличного светодиодного экрана с ценой контракта более 1,3 млн рублей. В качестве источника финансирования заказа были определены средства местного бюджета.
При этом в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ приобретение экрана не отвечало понятию муниципальных нужд и в условиях дефицита бюджета могло привести к его неэффективному использованию, так как в настоящее время существует необходимость решения вопросов социального значения, требующих дополнительных вложений, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
По данному факту прокуратура района объявила администрации предостережение, по результатам рассмотрения которого закупка отменена.
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