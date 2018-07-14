В Адыгее чиновница более шести лет подделывала документы при выдаче субсидий

Прокуратура Майкопа в июле утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей муниципальной служащей. Женщину обвиняют в хищении 7 млн рублей.

Преступление выявили во время прокурорской проверки использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.

По версии следствия, с февраля 2011 года по октябрь 2017 года женщина предоставляла гражданам субсидии в рамках муниципальной программы. Совместно с другим должностным лицом путем фальсификации документов она похитила более 7 млн. рублей бюджетных средств.

Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ о мошенничестве с использованием своего служебного положения группой лиц по предварительному сговору. Расследование завершено, материалы дела направили в Майкопский городской суд, сообщает прокуратура Республики Адыгея.

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