В Адыгее нашли тело женщины, утонувшей в марте при опрокидывании лодки на водохранилище

МЧС Адыгеи в апреле завершило поисково-спасательные работы на Беляевских карьерах.

«Вечером 11 апреля со дна водоема было извлечено и передано следственным органам тело жительницы Майкопского района, поиски которой продолжались более месяца. Таким образом, по состоянию на 12 марта обнаружены тела всех троих утонувших, поднята на поверхность затонувшая лодка. В настоящий момент личности погибших установлены. Они проживали на территории Майкопского района Республики Адыгея. С родственниками погибших работает психолог», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Адыгее 8 марта опрокинулась лодка с рыбаками, один человек погиб и двое пропали.

По предварительным данным следствия, 8 марта семейная пара вместе с друзьями праздновала день рождения на берегу водохранилища. Около 14:00 двое мужчин и две женщины на лодке с мотором вышли на воду. Через час, возвращаясь на берег к месту отдыха, мужчина резко повернул руль и допустил опрокидывание лодки. Спустя три часа она утонула. Находясь в воде около 3-4 часов, три человека утонули. Одна из женщин сумела зацепиться за дерево, 9 марта около 9:00 пострадавшую заметил рыбак и доставил на берег.

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