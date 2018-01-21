В Адыгее за ограбление краснодарского таксиста осудили двоих мужчин

Теучежский районный суд рассмотрел уголовное дело, которое возбудили по факту грабежа в отношении водителя такси.

Преступление было совершено в мае 2017 года. В полицию обратился житель Краснодара, занимающийся частными перевозками. Он рассказал, что на автомобиле в Адыгею привез из Краснодара двух молодых людей. Добравшись до места назначения, пассажиры отказались оплачивать проезд. На требования водителя расплатиться, они ударили его несколько раз, затем забрали деньги и скрылись.

В рамках расследования уголовного дела собрали доказательственную базу.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступления. Одному из них, с учетом наличия непогашенной судимости, назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Второй мужчина получил полтора года лишения свободы условно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полицейские в мае установили личности подозреваемых. Ими оказались жители города Адыгейска в возрасте 25 и 32 лет. Мужчин задержали у знакомых, где они планировали спрятаться, зная, что их будут искать правоохранители.

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