В аквапарке Геленджика построят экстремальную горку высотой 23 метра

Аттракцион назовут «Торнадо-24 комбинированная». Длина трассы составит 174 м.

Новую горку откроют в аквапарке «Золотая бухта». Это будет семейная горка для спуска на четырехместных рафтах. Они будут подаваться на автоматической конвейерной ленте. Это увеличит пропускную способность до 600 человек в час.

Мэрия Геленджика отмечает, что горка не имеет аналогов в мире.

«Ее особенность в том, что на трассе будут присутствовать два экстремальных эффекта, которые позволят получить массу положительных эмоций и захватывающих ощущений», — рассказали в пресс-службе администрации Геленджика.

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