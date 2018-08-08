В Анапе из-за аварии на водоводе к больницам организовали подвоз воды

В детских садах 8 августа объявили нерабочим днем.

«К городской больнице и детской городской больнице организовали круглосуточный подвоз воды, машина подходит каждые 1,5 часа. В детских садах объявлен нерабочий день. Для населения будет организован подвоз воды по заявкам», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Создали оперативный штаб. К ликвидации происшествия привлекли 31 человека и десять единиц техники.

Санатории на Пионерском проспекте не попали в зону отключения воды, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 8 августа в 4:00. Из строя вышел водовод диаметром 1 тыс. 200 мм.

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