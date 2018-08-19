В Анапе из-за пожара в плавнях эвакуировали семью из четырех человек

Пожарные продолжают тушить возгорание камыша. В 7:00 19 августа возобновлена работа авиации.

Всего задействовано 49 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения пожара на жилые дома нет.

Специалисты произвели замеры воздуха по восьми адресам, превышения предельно допустимой концентрации угарного газа не выявили. На телефоны экстренных служб поступило 26 обращений, из них одно с просьбой о транспортировке в пункт временного размещения семьи из четырех человек. Их эвакуировали, психологическая помощь не требуется, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 18 августа в 13:08 поступило сообщение о возгорании камыша в плавнях реки Анапки.

В 16:15 для тушения вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, приведен в готовность самолет Бе-200.

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