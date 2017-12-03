В Анапе создали оперативный штаб для поиска пропавшей школьницы

Последний раз на связь с родственниками Валерия Халикова выходила 2 декабря в 21:00.

В помощь сотрудникам полиции к поискам девятилетней девочки подключили специалистов администрации Супсехского сельского округа, администрации Анапы, казаков, представителей органов территориального общественного самоуправления. Для усиления поисковых групп в 11:30 объявили экстренный сбор муниципальных служащих.

К рейдам по территории города и сельского округа подключились волонтеры, студенты, активисты. Планируется, что будут созданы дополнительные группы для поиска школьницы, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе 2 декабря по дороге из школы пропала девятилетняя девочка.

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