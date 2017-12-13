В Анапе за поджог сожительницы мужчину посадили на десять лет

Анапский районный суд в декабре вынес приговор 42-летнему местному жителю, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

По версии следствия, мужчина во время конфликта со своей сожительницей взял со стола 1,5-литровую бутылку с растворителем и выплеснул ее содержимое на женщину. После этого он поднес к ее лицу зажигалку. В результате одежда и тело пострадавшей мгновенно воспламенились и начали гореть.

Злоумышленник сразу же попытался потушить огонь, сбил пламя пледом и вызвал скорую помощь. Женщину госпитализировали, однако она скончалась от полученных ожогов, осложнившихся травматическим шоком.

Возбудили уголовное дело, обвиняемый признал вину. Суд учел, что ранее мужчина уже был судим и назначил ему десять лет лишения свободы в колонии особого режима, сообщает пресс-служба Анапской межрайонной прокуратуры.

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