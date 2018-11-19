В анапском технополисе «Эра» будут работать ученые с мировым именем

Об этом сообщил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ Роман Кордюков.

Планами привлекать к работе не только ведущих российских, но и мировых ученых Кордюков поделился на открытии второй молодежной научно-технической конференции «Юный робототехник».

Кордюков назвал «Эру» в Анапе проектом, не имеющим аналогов в мире, и призвал молодежь к сотрудничеству.

«Важнейшим сегментом деятельности технополиса «Эра» является талантливая молодежь. Это те люди, те молодые специалисты, которые стоят в строю. Эти молодые специалисты — и задел будущего для наших Вооруженных Сил», — цитирует военного телеканал «Звезда».

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