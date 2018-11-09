В Анапу с Багамских островов прибыл корабль-трубоукладчик

09 ноября в 14:49

Судно SiemSpearfish, которое обслуживает строительство газопровода «Турецкий поток», находится на рейде в акватории Анапской бухты.

Корабль в морском порту Анапы прошел процедуры регистрации и пограничного контроля. Команда судна прибыла к причалу порта на вспомогательном катере. Бригада приступит к бетонированию участка выхода труб в открытое море в ближайшее время.

Судно SiemSpearfish приписано к порту Нассау (Багамские острова), имеет осадку 6,3 м. Длина судна — 120,8 м, ширина — 23 м, сообщает газета «Анапское Черноморье».

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