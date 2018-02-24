В Армавире водитель легковушки погиб, врезавшись в памятник

Авария произошла 24 февраля на улице Советской Армии.
По предварительным данным, водитель на Lada не справился с управлением и влетел в памятник сварщику.
Мужчина скончался. Эту информацию интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фотографии с места происшествия выложили в социальные сети очевидцы. По их словам, мужчину из автомобиля деблокировали спасатели.
На снимках видно, что памятник полностью разрушен.
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