В Армавире водитель легковушки погиб, врезавшись в памятник

Авария произошла 24 февраля на улице Советской Армии.

По предварительным данным, водитель на Lada не справился с управлением и влетел в памятник сварщику.

Мужчина скончался. Эту информацию интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фотографии с места происшествия выложили в социальные сети очевидцы. По их словам, мужчину из автомобиля деблокировали спасатели.

На снимках видно, что памятник полностью разрушен.

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