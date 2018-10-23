В Белореченском районе исполнять обязанности главы будет Александр Шаповалов

На внеочередной сессии районного совета депутаты приняли отставку руководителя муниципалитета Дмитрия Федоренко, который занимал эту должность с октября 2017 года.

Исполняющего обязанности главы района представила директор краевого департамента внутренней политики администрации Галина Москалева. Ранее Александр Шаповалов занимал должность руководителя Белореченского городского поселения.

Также парламентарии приняли решение провести конкурс на должность главы муниципального образования 21 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Все новости по теме:

Кадровые изменения кубанской власти

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник